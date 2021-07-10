Тележурналіст Дмитро Гордон запросив на відверту розмову свого сина Дмитра. Гордон-молодший розповів про навчання в Берклі, співпрацю з Барбарою Стрейзанд та свої мрії.

Дмитро Гордон проти Дмитра Гордона

На самому початку розмови тележурналіст пожартував, що у нього сьогодні незвичайний день: він ще ніколи в житті не брав інтерв’ю у Дмитра Гордона. Передачі Гордона-старшого завжди привертають увагу глядачів, а своєчасно дізнатись про нові проекти можна завдяки телепрограмі на https://tv.meta.ua/.

Бесіду батько та син розпочали зі спогадів дитинства: хлопець розповів, що пам’ятає себе приблизно з 3-х років. Найбільш щасливим він назвав дошкільний період, а Британську школу, куди його віддали після третього класу, порівняв з в’язницею. Йому не подобалась атмосфера, хамовиті та лицемірні однолітки. У хлопця не залишилось ніяких приємних спогадів про школу.

Про музику та навчання в університеті Берклі

Дмитро-молодший почав займатись музикою з 4 років, а у 14 – сам написав першу мелодію. Про здібності підлітка схвально відгукнулись композитори Ігор Поклад та Євген Станкович, проте два професори Київської консерваторії сказали, що йому нема з чим сюди поступати. Незабаром хлопця познайомили з американським композитором Волтером Афанасьєвим, який співпрацює з зірками світового масштабу. Волтер послухав, як грає Дмитро та запропонував йому навчатись у Берклі. Через пів року юнак вступив до знаменитого каліфорнійського університету. Тут він відчув, що займається саме тим, що йому подобається та знадобиться в майбутньому.

Про співпрацю з Барбарою Стрейзанд, іншими зірками та мрії

Після навчання Дмитро оселився в Лос-Анджелесі, де Волтер Афанасьєв познайомив його з деякими голлівудськими зірками. Зокрема, він працював з Барбарою Стрейзанд: робив аранжування, допомагав при студійному записі. Юнак розповів, що зірка світового масштабу в житті виглядає дуже скромно. Вона навіть не цурається сама прибирати в студії.

Крім Стрейзанд, Гордон-молодший співпрацював з Нілом Даймондом (легендарним виконавцем кантрі-музики) та з Кенні Джи (найвідомішим саксофоністом у світі). Кенні Джи та Девід Фостер підписали рекомендації, щоб юнак мав змогу отримати робочу візу у США.

Зараз Дмитро пише музику до голлівудського фільму, який незабаром має вийти на екрани. У майбутньому він мріє отримати «Оскар» та «Греммі». Гордон-молодший сподівається, що колись він не буде писати музику на замовлення, а просто працюватиме за натхненням, а режисери обиратимуть його музику для своїх фільмів.