На Тернопільщині організували екскурсію для двадцяти вихованців інтернатних закладів. Діти упродовж двох днів відкривали для себе непізнані куточки України.

Як розповіла координаторка благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк, діти відвідали ряд історичних міст, «дізнавались таємниці, про які раніше ніколи не чули, завдяки екскурсійному туру: Кришталевою печерою в с.Кривче, яка є найвідомішою на Західній Україні; Хотинською фортецею, яка є історико-архітектурним заповідником і однією з 7-ми чудес України; Бакотським морем, яке причаровує красою високих гір і Дністровських берегів і утворилося на місці затопленого села Бакота; Бакітським скельним монастирем, в якому жили монахи упродовж століть; Кам’янець-Подільською фортецею, що зберегла дух середньовіччя; містом Борщів, яке є найбагатшим на архітектурні і природні пам’ятки району Тернопілля. Море емоцій та позитиву діти отримали за цих 2 дні, адже побували в нових місцях і мали змогу відчути себе справжніми туристами. Ми прагнемо і дальше допомогти дітям побачити і відчути увесь різноманітний колорит нашої рідної землі і розширювати світогляд щодо культурної та історичної спадщини України».

Додамо, на Тернопільщині діє програма «На порозі самостійного життя», завдяки якій дітей з інтернатів готують ставати самодостатніми щасливими успішними громадянами.

Софія Романська