«Свято іменин» організовують для дітей, які виховуються в інтернатах. Завдяки цій програмі хлопці та дівчата, які не мають сім’ї, отримують не лише подарунки у день народження, а й масу позитивних емоцій.

Незабутньо відсвяткували свої іменини одинадцять дітей, – розповідає керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Це вихованці Заліщицької школи-інтеранту, Тернопільського дитячого будинку, Новосільського НВК, Бережанської школи-інтернату та Гримайлівської школи.

«Є діти, які позбавлені батьківського піклування і виховуються в інтернатних закладах і вони не можуть отримати позитивні враження та емоції у свій День Народження. А тому, завдяки щорічній благодійній Програмі Фонду “Свято Іменин” вихованці дитячих закладів мають змогу відчути турботу, отримати невеличкі даруночки завдяки небайдужим людям і водночас знайти собі нових друзів та підтримку».

Долучитися до організації свята для дітей у їхній день народження можуть всі охочі жителі Тернопільщини. Для цього потрібно звернутися до волонтерів благодійного фонду «Майбутнє сиріт». У лютому святкуватимуть свої дні народження ще шестеро вихованців інтернатів.

Софія Романська