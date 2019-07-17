Власники «Карти тернополянина» можуть безкоштовно відвідати музичний фестиваль «Файне місто». Вхід на захід за них оплатить міська рада. У бюджеті Тернопільської громади на це заклали 450 тисяч гривень.

На черговому засіданні виконавчого комітету 17 липня прийняли рішення про виділення цих коштів.

Відповідно до прийнятого рішення управлінню культури і мистецтв дозолили спрямувати кошти для проведення міжнародного музичного фестивалю «Файне місто».

– У бюджеті ми заклали 450 тисяч гривень для того, щоб перші два дні фестивалю вхід по «Картці тернополянина» був безкоштовний, – прокоментував міський голова Сергій Надал.

Зазначимо, що вартість вхідного квитка на фестиваль на один день коштує 890 гривень, на два дні – 1170. Фестиваль триватиме чотири дні: 25-28 липня. Як зазначають організатори, пред’явивши «Карту тернополянина», безкоштовно можна буде потрапити на подію 25 і 26 липня.

Ольга Трач