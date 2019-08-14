З першого вересня учні, вихованці училищ та студенти денної форми навчання зможуть безкоштовно їздити комунальним транспортом Тернополя. Щоправда, для цього їм треба мати персоніфікований електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина».

На черговому засіданні виконавчого комітету 14 серпня прийняли два рішення, які мають відношення до безоплатного проїзду учнів та студентів.

Одне рішення стосується укладення додаткових угод до договорів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в Тернополі. Відповідно до документу, управління транспорту, комунікацій та зв’язку має укласти додаткові угоди з КП «Тернопільелектротранс» про організацію надання транспортних послуг міським наземним електричним транспортом та на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в звичайному режимі руху. Начальник управління Ігор Мединський наголосив, що йдеться тільки про комунальний транспорт, тобто тролейбуси та автобуси, які курсують за маршрутом «1А». Щодо маршруток, то як і раніше, для студентів та учнів у навчальний період проїзд у них становитиме 3 гривні – 50% від вартості.

На компенсацію безоплатного проїзду КП «Тернопільелектротранс» у бюджеті передбачили майже 900 тисяч гривень. Цих коштів, за словами Ігоря Мединського, вистачить до кінця року. Якщо за результатами 2019 бюджетного року у Тернопільській громаді буде достатньо коштів, то учні і студенти їздитимуть безкоштовно і в наступному році. Також, можливо, зроблять безкоштовний проїзд для них і в маршрутках. Зараз у Тернополі є близько 15 тисяч власників електронних учнівських та студентських карток.

Ольга Трач