На дев’ятій сесії міської ради депутати затвердили один детальний план території та дали дозвіл на розроблення ще трьох.

Проект рішення про затвердження детального плану депутати розглянули окремо, а три інші – одним пакетом. Це містобудівна документація, яка стосується трьох житлових районів міста: «Центрального», «Східного» та «Канади».

Затвердили депутати детальний план території, який обмежується парком Шевченка та вулицями: Грушевського, Білецькою, Наливайка, Чехова, Крушельницької, Хмельницького, Руською, Сліпого, Листопадовою. Проект рішення готували розглянувши звернення приватного підприємства «Креатор – Буд». Це ж підприємство і оплатило послуги з розроблення детального плану. Детально із містобудівною документацією можна ознайомитися тут.

– Є звернення суб’єктів господарювання, які хочуть бачити свої ділянки, споруди в тому чи іншому визначенні, – каже Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – Це зміна цільового призначення землі, наприклад, чи категорії забудови, і звертаються для того, щоб розробити детальний план, вони фінансують його самі. Це уточнює положення Генерального плану і Плану зонування. Більш чіткіше визначає схему забудови, дорожню мережу, інженерну інфраструктуру. У Генплані є ділянки і території, які мають визначення «перспективна зміна», «територія реконструкції» і детальний план території визначає, що і як можна збудувати на цій ділянці.

Ще один детальний план, який тільки планують розробити також стосується «Центрального» району міста. Він обмежується вулицями Білецькою, Межовою, територією гаражного кооперативу «Темп», вулицями Новий Світ, Наливайка. Проект рішення готували, розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Сансет парк». Наступний детальний план розроблятимуть, зважаючи на звернення громадянки Ольги Дорош. Він обмежується вулицями Дністрянського, Глибокою, Татарською і проспектом Степана Бандери. Третій детальний план розроблятимуть враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільська фабрика художніх меблів». Ця територія обмежується вулицею Збаразькою, проспектом Злуки та вулицею Галицькою.

– Якщо звертається суб’єкт господарювання по конкретному об’єкту чи конкретній ділянці, то прив’язка робиться до цілого району, щоб були враховані основні дороги, мережі та інше, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Тому робиться детальний план території, щоб знати чи не буде цей об’єкт заважати в разі його спорудження. Зараз ми даємо тільки згоду на розроблення, а після розроблення документів будемо приймати рішення чи затверджувати їх.