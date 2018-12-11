Для тернополян зіграли передові виконавці нью-йоркської джазової сцени

11/12/2018 Розмір тексту:

Кращих представників американського джазу мали можливість послухати тернополяни під час тринадцятого «ДжазБезу». В один із фестивальних днів на сцені драмтеатру виступив квартет Арка Овруцького із вокалістом і трубачем Бенні Бенаком III. Їх називають тими, хто задає сьогодні тренди на нью-йоркській джазовій сцені.

Контрабасист і композитор Аркадій Овруцький родом із Києва. Та вже 15 років живе і творить у Нью-Йорку. А графік його виступів з квартетом по всьому світу розписаний на кілька місяців вперед.

– Наш колектив утворився вже давно, – розповів Арк Овруцький. – Із піаністом Беніто Гонсалесом ми знайомі більше 10 років, із трубачем Бенні Бенаком – п’ять, з перкусистом Девідом Ходеком – сім. Ми давні знайомі, старі музичні партнери. Раз на кілька місяців буваємо з концертами в Україні, а в Тернополі ми вперше.

Музика цього колективу у тернопільської публіки викликала захоплення з першої ж композиції. Це був твір піаніста Беніто Гонсалеса – запальний та енергійний. Присутні у залі гучними оплесками зустрічали соло кожного із музикантів, а після завершення цієї та всіх інших композицій гучно аплодували та вигукували «Браво!». Аркадій Овруцький презентував слухачам три власні композиції з його нового альбому «Journey moments». Утримувати увагу впродовж усього концерту на собі вдавалося молодому, талановитому трубачу і вокалісту Бенні Бенаку III. Бенні – музикант у третьому поколінні. На трубі грав його дід-легендарний джазовий виконавець – Бенні Старший, а батько – Бенні Молодший – на саксофоні і кларнеті. Його мама – піаністка та оперна співачка. З народження він ріс в оточенні музики, займатися на піаніно почав у п’ять років, а грати на трубі – у всім. Сьогодні він відомий як неординарний вокаліст та різносторонній імпровізатор. У Тернополі Бенні Бенак не тільки віртуозно грав на своєму інструменті, а заспівав дві пісні зі свого дебютного альбому «One of a kind»: ліричну та жартівливу.

– Тут дуже приємна публіка, – поділився враженнями після виступу артист. – На концерт я прийшов одразу з поїзда і був дуже втомлений, але публіка дала мені так багато енергії, що я із задоволенням виступав. П’ять років тому я вперше приїхав в Україну із квартетом Арка. Беніто, Арк і я регулярно виступаємо у Нью-Йорку, а в цьому турне до нас приєднався ще й барабанщик Девід. Для мене джаз – це радість, дотепність, захоплення. Друга пісня, яку я виконував «Бенні з небес» – моя улюблена. Її написав американський джазовий вокаліст Едді Джеферсон, я ж тільки дещо дописав до неї.

Глядачі не відпускали квартет Арка Овруцького зі сцени поки вони не погодились зіграти ще одну композицію на біс. А під час антракту усі бажаючі мали можливість поспілкуватися з музикантами, сфотографуватися, придбати їхні диски та отримати автограф.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee