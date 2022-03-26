Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», затвердили на виконкомі 23 березня.

– У прийнятому рішенні йдеться про закупівлі бензину, дизпалива, комплекти системи оповіщення та інші необхідні речі, – сказав Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – У другому додатку зазначено будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль». Робимо це, враховуючи об’єктивні умови необхідності влаштування виробничих приміщень і територій для підприємств, які виявляють бажання розміститися на території Тернопільської громади.

Серед товарів, які планують закупити, вказані чотири комплекти системи оповіщення за 680 тисяч гривень. До комплекту входить: блок трансляції, гучномовець всепогодній рупорний, кабель монтажний з стальним сердечником. Також по 2000 літрів бензину А-95 і дизельного пального за 64 та 68 тисяч гривень, відповідно. Серед робіт – технічний нагляд за виконанням робіт по проекту «Влаштування – реконструкція відпочинково-рекреаційної зони в районі «Дальнього» пляжу по вулиці Чумацькій. Ця робота коштує 620 тисяч гривень.

Для будівництва та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» по вулиці Микулинецькій необхідно більше 30,5 мільйонів гривень. Технічний нагляд за виконанням робіт по цьому проекту коштує понад 340 тисяч гривень і розробка ескіз-плану території індустріального парку – майже 200 тисяч гривень.