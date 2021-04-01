План сталої міської мобільності розроблятимуть у Тернополі.

Це стратегічний документ, що визначає транспортну політику громади і сприяє покращенню якості надання населенню послуг з перевезення, забезпечує стабільне функціонування і подальший розвиток міського пасажирського транспорту, має зменшити дорожні затори та покращити екологічний стан в громаді.

Для оплати послуг з підготовки проекту Плану сталої міської мобільності з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Відповідне рішення прийняли на виконкомі 31 березня.

– Розробка плану є не тільки об’єктивною необхідністю для Тернополя і тернополян, – каже Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Це також одна із умов фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо оновлення рухомого складу в рамках програми «Міський громадський транспорт України».

Робочу групу з підготовки проекту Плану сталої міської мобільності у міській раді створили ще у липні минулого року. Для того щоб якісно розробити документ були оголошені відкриті торги. Організації, які мали намір надавати послуги з розробки Плану могли подати свої пропозиції до середини березня 2021 року.

У міській раді також повідомили, що в рамках проекту «Міський громадський транспорт України», цього року КП «Тернопільелектротранс» планує придбати 15 автобусів великої місткості, а пізніше – ще 10 одиниць транспорту.