Комунальну транспортну компанію створять у Тернополі.

Про це повідомив начальник управління транспорту ТМР Ігор Мединський.

З міського бюджету виділено кошти на придбання 30 пасажирських низькопідлогових автобусів. Ще 100 таких транспортних засобів планує придбати «Тернопільелектротранс».

На сесії Тернопільської міської ради вирішили надати дозвіл «Тернопільелектротрансу» на укладання договору купівлі-продажу транспортних засобів. В місті планують придбати 100 низькопідлогових пасажирських автобусів.

Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, автобуси купуватимуть шляхом укладання договору купівлі-продажу транспортних засобів з банківською установою або іншим потенційним інвестором на суму до 190 млн. грн. за допомогою процедури відкритих торгів. Серед умов договору – розстрочка 60 календарних місяців.

В міському управлінні транспорту запевняють, робота комунальної компанії дозволить підвищити якість послуг громадського транспорту у Тернополі.

Додамо, наразі триває громадське обговорення оновленої мережі транспорту у Тернополі. Відтак жителі міста можуть висловлювати пропозиції з приводу роботи окремих маршрутів.

Софія Романська