«Міськавтотранс» візьме 2 мільйони євро кредиту на нові автобуси.

П’ятнадцять нових автобусів планують закупити у міській раді. Для цього візьмуть кредит у Європейського інвестиційного банку на два мільйони євро.

На черговому засіданні виконавчого комітету комунальному підприємству «Міськавтотранс» дали дозвіл взяти кредит під гарантію Тернопільської міської ради для реалізації підпроекту «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль». Цей підпроект реалізовується в рамках проекту «Міський громадський транспорт України».

Над залученням вказаного кредиту, як зазначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, працювали більше двох років. Тепер прийняте рішення дає можливість подати відповідний пакет документів до Міністерства фінансів України, щоб отримати два мільйони євро на придбання автобусів.

У Висновку щодо доцільності залучення комунальним підприємством кредиту, який доданий до прийнятого рішення, вказано, що громадські автобусні перевезення у Тернополі забезпечують КП «Міськавтотранс» та приватні перевізники. «Міськавтотранс» обслуговує 13 маршрутів, його автобусний парк нараховує 48 орендованих автобусів, включаючи 38 автобусів з терміном експлуатації більше 10 років, що потребують капітального ремонту та є економічно нерентабельними. Це призвело до того, що структура парку міських автобусів більше не відповідає ні потребам необхідної кількості транспортних засобів для надання послуг, ні економічним обґрунтуванням, ні екологічним вимогам.

Для покращення ситуації рухомий склад КП необхідно оновлювати та замінити частину старих орендованих автобусів на нові. У документі також зазначено, що підпроектом передбачено закупити 15 нових автобусів із заниженим рівнем підлоги, місткістю від 50 до 90 пасажирів, довжиною 9-11,5 метрів та мінімальним радіусом повороту від 6 до 9 метрів з двигуном не нижче типу Євро 5 (Disel), витратою пального в міському режимі не більше 17 літрів на 100 кілометрів пробігу, включаючи системи кондиціонування, аудіоінформування пасажирів та відеонагляду.

Кредит, який надає Європейський інвестиційний банк розрахований на 20 років і перші п’ять років є пільговими, коли не потрібно буде сплачувати відсотки за користування кредитом.

Ольга Трач