Загальноміське свято «Випускник – 2019» відбудеться на центральному стадіоні Тернополя у четвер, 27 червня о 17.00 годині.

Про це повідомляють у міській раді.

Урочистості традиційно розпочнуться з параду випускників центральними вулицями міста, що розпочнеться о 16.00 год. біля церкви Воздвиження Чесного Хреста, що над Тернопільським cтавом. У зв’язку з цим з 15.00 до 17.00 год. рух транспорту вулицею Руською та проспектом Степана Бандери буде обмежено.

Цьогоріч у святковій колоні йтиме 1239 тернопільських випускників.

На Центральному стадіоні відбудеться нагородження золотих та срібних медалістів, переможців конкурсу на кращий вишиваний український костюм та відзначення випускників, що отримали максимальний результат після проходження ЗНО-2019 – 200 балів.

Зірковий гість заходу – популярна тернопільська співачка ZOZULYA.