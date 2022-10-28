У Тернополі на базі технічного університету організували патріотичний вишкіл. Дівчата і хлопці вивчали основи стрільби, а також правила поведінки із вибухонебезпечними предметами.

Студентка Уляна бере участь у такому дійстві вперше. Дівчина переконана: завдяки професійним інструкторам вдасться освоїти стрільбу.

«У теперішній час це повинен вміти кожен робити. Сподіваюся взяти максимум від цих заняття. Тому що такі знання зараз дуже потрібні».

До патріотичного вишколу долучилося понад 100 юнаків і дівчат. Це студенти-першокурсники технічного і медичного університетів, – розповів організатор заходу Володимир Мосейко.

«Ми підготували цей вишкіл саме для першокурсників, щоб вони могли ознайомитися із основами стрільби, поведінки із вибухонебезпечними предметами, які іноді в нашому краї знаходять ще із часів Першої світової війни. Також студенти побачать, як працює наш логістичний центр. Наші волонтери проведуть для них майстер-класи. І, звичайно, родзинка цього заходу – це виставка зброї. Тут є зразки зброї, яка використовується зараз нашими військовими, і ще багато оригінальних екземплярів. Всі присутні можуть спробувати страви із нашої козацької кухні».

Під час вишколу діяло 5 локацій. Студенти почергово долучалися до роботи кожної.