Зміни до рішення виконавчого комітету «Про перерозподіл вільних залишків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2022 року» внесли на позачерговій двадцятій сесії міськради 21 листопада.

Заступниця міського голови Вікторія Остапчук пояснила, що здійснюється перерозподіл коштів по «Програмі захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на суму 16 мільйонів 107,6 тисячі гривень та зменшуються видатки по заходах і роботах з територіальної оборони на суму 9 мільйонів 346,8 тисячі гривень і також спрямовуються на цю Програму.

– Після прийняття цього рішення ми зможемо придбати генератори для всіх об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі шкіл і дитячих садочків, паливно-мастильні матеріали, які необхідні для їхньої роботи, польові кухні, буржуйки, карімати, спальні мішки, одноразовий посуд, продукти харчування та інші речі необхідні для забезпечення місць обігріву і проживання населення, якщо виникне критична ситуація, – прокоментував Сергій Надал. – Також кошти підуть на будівництво і влаштування модульних укриттів на окремих зупинках громадського транспорту.

Міський голова додав, що навіть якщо всі ці речі залишаться невикористаними, їх можна буде передати ЗСУ. Адже вони можуть використовуватися, як для цивільного захисту, так і для потреб військовослужбовців.