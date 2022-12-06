Різдвяний майстер-клас організували для підлітків у Тернополі. Дівчата і хлопці власноруч створювали різноманітні святкові сувеніри та іграшки.

Тринадцятирічна Анастасія прийшла на майстер-клас зі своїми подругами. Дівчата взялися майструвати різдвяні іграшки.

“Дуже цікаве заняття. Завдяки професійним порадам, в нас все вийшло легко і красиво. Було відчуття Різдва, а це дуже приємно. Вдячні нашій наставниці за неймовірну атмосферу свята, за любов та тепло, яке вона подарувала”.

Як розповіла співорганізаторка дійства Анастасія Лісовська, долучилися до майстер-класу підлітки-учасники проекту “Простір дружній до дитини”.

“Сподіваюся, що діти тут не лише отримали приємні емоцій, а й здобули корисні навички. Незабаром будемо святкувати Різдво, хтось вже наряджає ялинку, тому такі навички знадобляться”.