Активне дозвілля влаштували у Тернополя для юнаків і дівчат у рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», який діє при благодійному фонді «Карітас».

Цілий тиждень поспіль підлітки у Тернополі цікаво, активно і корисно проводили час. А допомагали їм у цьому волонтери.

«Долучилася до проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» вперше. Заняття тут просто неймовірні. Після карантинного життя – це наче ковток свіжого повітря. Дякуємо нашим волонтерам, які організували для нас таке чудове дозвілля. Чекатимемо наступних занять», – каже чотирнадцятирічна Оленка.

Як запевнив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, волонтери докладають усіх зусиль, щоб підлітки могли цікаво та ефективно проводити своє дозвілля.

«Ми дослуховуємося до їхніх побажань, очікувань, мрій та організовуємо такий простір, в котрому вони могли б почувати себе у безпеці. Ми уважно ставимося до їх потреб, бо знаємо, що для них це насправді важливо. Разом з ними ми активно відпочиваємо, спілкуємося, граємося та вчимося. І головне, що кожен у цьому процесі отримує свій життєвий досвід».

Софія Романська