Майже чотири мільйони гривень передбачили у бюджеті Тернопільської громади на міську програму «Безпечна громада» у 2020 році.

Розроблена вона на 2019-2020 роки, і раніше на її реалізацію було закладено по 1 мільйону 440 тисяч гривень на рік. На 42-ій сесії міської ради депутати внесли зміни до цієї програми, збільшивши загальну суму фінансування на два роки до 5 мільйонів 736 тисяч гривень.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи Петро Гукалюк повідомив, що з наступного року повноцінно запрацює Єдиний ситуаційний центр. Для його функціонування необхідно закупити програмне забезпечення, встановити відеокамери на в’їздах та виїздах з Тернополя, основних перехрестях. Тому ще цього року на програму додатково необхідно 350 тисяч гривень. І треба закласти кошти на наступний рік.

Відповідаючи на запитання депутатів Петро Гукалюк зазначив, що наступного року у громаді продовжать відкривати поліцейські станції, встановлюватимуть камери відеоспостереження у дитячих садочках. Крім цього, за дорученням 41-ої сесії для муніципальної інспекції куплять катер за 900 тисяч гривень, щоб вони могли проводити рейди на Тернопільському ставі.

Запропоновані зміни депутати підтримали 34 голосами «за».

Ольга Трач