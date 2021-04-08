Зміни до бюджету тернопільської громади затвердили на черговому засідання виконкому міськради 7 квітня.

Дохідна частина головного фінансового документу збільшилася на 255 тисяч гривень за рахунок субвенції від Байковецької сільради. Також провели перерозподіл асигнувань в межах одного розпорядника коштів.

– Дохідна частина бюджету збільшується на 255 тисяч гривень, розповіла Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – З них за рахунок субвенції Байковецької сільради на відшкодування вартості медикаментів для хворих на цукровий діабет – 250 тисяч та на інклюзивно-ресурсний центр у розмірі 5 тисяч. Ці кошти спрямовуємо на відділ охорони здоров’я та управління освіти і науки. Також проводимо перерозподіл асигнувань між бюджетними програмами в межах одного розпорядника коштів. По відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення зменшуються видатки загального фонду по програмі «Здоров’я громади» в сумі 1 мільйон 480 тисяч та спрямовуються до спеціального фонду на придбання обладнання: концентраторів та моніторів спостереження для лікарні швидкої допомоги у сумі 450 тисяч та лікарні №2 – у сумі 1 мільйон 30 тисяч гривень. По міській раді зменшуються поточні видатки по апарату на 15 тисяч та спрямовуються на інші видатки. По управлінню молодіжної політики та захисту дітей проводиться перерозподіл коштів по заходах на суму 200 тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства зменшуються асигнування по капремонту та реконструкції об’єктів благоустрою у сумі 3 млн 400 тисяч та спрямовуються на термомодернізацію будівель житлового фонду на умовах співфінансування. По управлінню розвитку спорту та фізкультури зменшуються асигнування по спеціальному фонду Тернопільському міському центру фізичного здоров’я населення на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – це в рамках громадського бюджету – 202,3 тисячі гривень та спрямовуються на капремонт скейтпарку. По управлінню освіти і науки зменшується поточні видатки загального фонду у сумі 95,7 тисяч гривень та спрямовуються до спеціального фонду на ті самі установи на закупівлю обладнання.