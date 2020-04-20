На Великдень гвардійці ласували традиційними Великодніми стравами, які для них освятили військові капелани.

Через обмежувальні заходи цього року освячення відбувалось досить скромно, лише у присутності командування частини та батальйону.

Для строковиків приготували традиційні паски, крашанки та м’ясні страви. Освятити їжу приїхав наставник гвардійців, капелан о. Андрій Сіданич.

«Цей Великдень є особливим, бо кожна людина перебувала в особливій увазі, – зазначив отець Андрій, – кожен переживає карантин і я, сподіваюсь, у невеликому страху. Страх шкодить людині але увага, внутрішній спокій і тиша надала можливість людині зробити переоцінку свого життя. Всі ми щороку чекаємо, що буде Великдень і ми підемо до сповіді, деякі люди звикли лише раз на рік ходити до церкви. Але зараз багато людей зрозуміло, що не варто чекати рік, потрібно молитись постійно і йти до Бога щоденно».

Додамо, у період карантину строковики посилили санітарно-гігієнічні заходи та обмежили соціальні контакти.

Софія Романська