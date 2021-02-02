Впродовж лютого у Тернополі проходитимуть спортивно-розважальні заходи «Зимові забави» для дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Перший захід відбудеться 3 лютого на універсальному спортивному майданчику на вул. Протасевича, 10. Початок свята о 15:00 год.
Фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення підготували для діток веселі розваги та рухливі ігри, танцювальні розминки та естафети, а також подарунки для активних спортсменів.
В програмі забав розваги на будь-який смак:
Запальна танцювальна розминка.
Ігри та забави для дітей 6-10 р.
Спортивні естафети для дітей 11-14 р.
Малюнок на снігу.
Подарунки для усіх учасників свята!
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