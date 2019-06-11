13 червня іспитом з хімії завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання-2019.

Сьогодні абітурієнти склали тестування з географії. На цей предмет зареєструвалося близько вісімдесяти тисяч українських абітурієнтів.

«Тестування триватиме протягом 150 хвилин. Сертифікаційна робота з географії нараховує 56 завдань. За правильне виконання усіх завдань можна набрати 94 бали», – зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Уже з 13-го червня будуть відомі результати з деяких предметів. Зокрема, оголосять порогові бали: склав/не склав з математики, української мови та літератури, фізики. Конкретні результати з цих предметів оголосять з14-го червня. Нагадаємо, абітурієнти, які з поважних причин не змогли скласти основної сесії ЗНО-2019 матимуть можливість взяти участь у додатковій, яка розпочнеться 26 червня і триватиме до 12-го липня. Допустять до участі в додатковій сесії ЗНО у разі представлення довідок, у яких будуть вказані поважні причини – трагічні обставини в родині, стихійне лихо, участь в міжнародних олімпіадах чи змаганнях. Також у це період складатимуть ЗНО особи, які відбувають покарання у відповідних установах.

Софія Романська