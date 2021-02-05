“Зимові забави” для малечі організовують у Тернополі. У п’ятницю о 15.00 на універсальному спортивному майданчику на вул. Київській хлопчиків і дівчаток чекає насичена розважальна програма.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, взяти участь у “Зимових забавах” можуть всі охочі. Організатори передбачили цікаві заняття для дітей від 6 до 14 років.

“Запрошуємо дітей на спортивно-розважальні заходи «Зимові забави», які відбудуться о 15.00 год. на універсальному спортивному майданчику по вул. Київська, 8. У програмі забав розваги на будь-який смак: запальна танцювальна розминка, ігри та забави для дітей 6-10 р., спортивні естафети для дітей 11-14 р., малюнок на снігу”.

Організатори сподіваються, що “Зимові забави” зберуть більше сотні хлопчиків і дівчаток. Адже це чудовий привід насолодитися снігом та різними активностями. Також для усіх учасників свята передбачені подарунки.