Майстер-клас з вирощування мікрозелені організували у Тернополі для молоді із синдромом Дауна. Юнаки і дівчата вчилися сіяти її та доглядати.

Такі заняття проходять у рамках проекту “Inclusive Art”, – розповіла керівниця ГО “Центр “Бебіко” Ольга Гордієнко. Допомагають у реалізації якого небайдужі тернополяни. “На “Inclusive Art” ми сьогодні навчалися новому – сіяли мікрозелень! А попередньо пригадали , як садити тюльпани. Ці заняття ми реалізуємо спільно з ГО “КвітоЦентр”.

Мікрозелень — це новий тренд світової кулінарії та здорового харчування. Дослідження довели виняткову цінність такої їжі для людського організму. Відтак нині вирощування мікрозелені стає популярним видом агробізнесу. Однак займатися цим можна і в умовах квартири. Мікрозелень здатна активно рости без використання будь-яких добрив і стимуляторів. Запасу поживних речовин і життєвої сили в насінні вистачає для активного зростання. Таким чином, одержувана мікрозелень — екологічно чистий і органічний продукт.