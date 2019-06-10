Сьогодні, 10 червня 2019 року закінчується нерестова заборона. У зв’язку з цим стосовно водних об’єктів знімаються встановлені на нерестовий період заборони та обмеження любительського і спортивного рибальства.

Отже, з 11 червня згідно Правил, на водоймах загального користування дозволяється вилов риби з берега та човна вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 та спінінгом. Добова норма вилову складає 3 кг на одну особу. Щодо підводного полювання, то воно дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.

Дітям до 16 років самостійний вилов риби дозволяється тільки з берега.

При недотриманні вимог Правил любительського та спортивного рибальства порушники відшкодовуватимуть збитки за кожен екземпляр риби, згідно з діючими таксами: судак – 510 грн, сом – 425 грн, щука – 340 грн, сазан – 306 грн, білій амур та товстолобик – 255 грн, лящ – 170 грн, лин – 119 грн, тарань (плітка) – 85 грн, краснопірка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, окунь – 17 грн, підуст – 34 грн.

Сувора заборона встановлена на вилов риби такими знаряддями лову як сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші. За вилов риби електровудкою, вибухівкою та шляхом потрави передбачена кримінальна відповідальність згідно із 249 ст. ККУ з відшкодуванням всіх нанесених збитків. Нагадуємо, що сувора заборона діє також на рибу, котра занесена до Червоної Книги України. Тернопільський рибоохоронний патруль звертається до всіх рибалок-любителів та просить бути максимально відповідальними та суворо дотримуватись встановлених правил рибальства. У випадку, якщо ви помітили порушення правил рибальства – прохання терміново повідомляти на «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.