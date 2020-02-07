Міні-табір організували для прийомних сімей на Тернопільщині. Двадцять прийомних родин проводили разом час, розважалися, брали участь у семінарах.

У програмі були сімейні ігри, шоу талантів, діяли групи взаємопідтримки, ігри для дітей, святкові обіди, – розповідають організатори. Загалом на міні-таборі побували більше тридцяти дітей.

«Це можливість для прийомних сімей відпочити, поспілкуватися з іншими такими родинами, дати можливість подружитися дітям. Радіємо, що можемо організовувати такі табори для прийомних родин, які проживають на Тернопільщині. Це область, де активно проводиться реформа де інституалізації, тобто ми намагаємося позбутися інтернатної форми виховання дітей на користь сімейної. Цього року з державного бюджету виділяється хороше фінансування для реалізації цієї реформи».

Нагадаємо, цьогоріч батьки-опікуни отримуватимуть на дітей удвічі більшу допомогу. Таким чином громадян заохочують створювати прийомні родини, будинки сімейного типу.

Софія Романська