Дні краси організували у Тернополі для жінок поважного віку. Тернополянок вчили доглядати за шкірою, робити макіяж і манікюр.

Майстер-класи з краси влаштували у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування. Як розповіли організатори, такі заходи в місті будуть проводити регулярно.

«На красиву жінку можна дивитися довго, як на вогонь або воду. Жіноча краса — вічний предмет захоплення і натхнення. Тому в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування проходять дні краси, а саме жінок навчають та допомагають, як доглядати за собою в зрілому віці. Зокрема, йдеться про догляд за обличчям, руками та нігтями, покриття нігтів лаком, парафіно-терапію».

Для жінок проводять лекції та майстер класи щодо бюджетного варіанту догляду за собою. Тернополянок навчають виготовляти різноманітні креми та маски в домашніх умовах з продуктів, які завжди є під руками в кожної господині. Заняття проходять за адресою – вул. Лисенка, 8. Подробиці можна дізнатися за телефонами: 22-02-62 або 067 530 59 40.

Софія Романська