Справжні українські вечорниці влаштували для учасників соціального проекту «Єднання поколінь» у Тернополі.

Люди старшого віку разом з молоддю співали українські пісні, розповідали гуморески та грали ігри.

Підготували українські вечорниці учасники християнської школи аніматора, що діє при Тернопільській вищій духовній семінарії ім. Й. Сліпого. Поважні тернополяни спільно з молоддю співали українські народні пісні, розповідали гуморески та грали у показуху, – повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Тернополяни літнього віку переповіли юним гостям про традиції, які не збереглися до сьогодення.

«На завершення зустрічі молодь пригостила поважних тернополян смаколиками. Усі разом ще довго співали та розмовляли. Зустріч була досить теплою. Приємно, що вона об’єднала два різних покоління».

Додамо, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» діє у Тернополі понад два роки. У рамках проекту люди старшого віку двічі на тиждень зустрічаються і разом проводять час.

Софія Романська