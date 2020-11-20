Двадцятеро учасників благодійних проектів тернопільського «Карітасу» відправилися у мандрівку історичними місцями Західної України. Юні дослідники відвідали зоопарк у Рівному та замок у Дубному.

Як розповіли організатори подорожі, малеча побувала у зоопарку вперше. Побачене спонукало дітей детальніше пізнавати світ і природу.

«Понад 150 видів тварин, більшість із яких – екзотичні, а значна частина – на межі вимирання… Понад 130 видів рослин і дерев… Побачене захоплювало, надихало. Дорогою додому юні мандрівники доторкнутись до її Величності історії, зупинившись в одному з найстаріших замків України – Дубенському. Він укріплений 73-а гарматами та захищений річкою Іква, замок князів Острозьких, Заславських, Сангушків та Любомирських жодного разу не був узятий приступом. Під його стінами ламались татарські списи та шведські шаблі. Сам же замок для багатьох поколінь князів був справжньою скарбницею трофеїв: тут зберігали коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброю, захисні обладунки, хутра».

Сповнені незабутніх вражень, нових знань та позитивних емоцій діти повертались додому. Дорогою вирішили запланувати нові мандрівки.