Унікальний кулінарний проект “Смакуємо по особливому” організували для юнаків і дівчат з інвалідністю у Тернополі. Протягом місяця вихованці обласного Центру комплексної реабілітації та студенти медичного університету навчалися мистецтву кулінарії.

Проект “Смакуємо по-особливому” у кожному відкрив таланти та показав нові можливості. Заняття проходили під керівництвом шеф-кондитерки Марії Левенець.

“Позаду – смачно і майстерно приготовлені десерти й заряд позитивних емоцій, попереду – широкі горизонти й відкрите спілкування з новими друзями. У результаті місячного проекту молодь здобула навички з приготування чотирьох видів десертів: капкейків, трайфлу, кейк-попсів і зефіру. Особливе задоволення приніс останній “зефірний” майстер-клас, адже всі вже так звикли до приємної атмосфери на кухні, вивчили основне кухонне приладдя й завели дружню комунікацію з ровесниками. Саме це ми і мали на меті – розвіяти будь-які бар’єри в спілкуванні між студентами і молоддю з інвалідністю, розвинути їхні кулінарні здібності, підвищити соціальну активність та впевненість у собі”.

Організатори проекту “Смакуємо по особливому” сподіваються, що завдяки кулінарним заняттям юнаки та дівчата відкрили себе у новій справі, а відтак самостійно зможуть реалізуватися у майбутньому.