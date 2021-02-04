Майстер-клас з кулінарії організували для молоді з інвалідністю у Тернополі. Юнаки і дівчата готували різноманітні смаколики, а допомагала їм у цьому майстриня Марія Левенець.

Оригінальні кекси, торти, печиво, цукерки – це ще не повний перелік того, що вчилася готувати молодь. Як розповіла координаторка проекту «Життя без меж» Олена Коваль, на юнаків і дівчат чекає ціла серія таких майстер-класів.

«Що відчуває людина, яку приймають такою, як вона є? Блаженство! Усі ми прагнемо соціалізації. Ми не можемо жити без людей. Ми не можемо жити без розвитку. Усі ми прагнемо нових вражень. На кулінарному майстер-класі було по-домашньому тепло та щиро. Молодь з особливими освітніми потребами навчались кулінарної справи. Був встановлений контакт між студентами, школярами та молоддю з особливими освітніми потребами. Отже, перший захід із серії кулінарних майстер класів «Смакуємо по-особливому» відбувся! Тут творили справжнє кулінарне диво. Щиро вдячні кулінарній студії та всім, хто долучився до цього дійства».

Майстер-класи «Смакуємо по-особливому» відкриті для всіх охочих. Підтримати цей проект можуть також бажаючі меценати та благодійники.