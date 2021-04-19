Майстер-клас з кулінарії організували для особливих юнаків і дівчат у Тернополі. Молодь з інвалідністю вчилася готувати та прикрашати пряники.

Заняття відбулося у рамках проекту “Inclusive Art” під керівництвом майстрині Оксани Ленько. За її словами, юнаки та дівчата надзвичайно старанні. Усі працювали з неабияким захопленням.

“Спільна справа їх згуртувала. Всі об’єдналися навколо того, що були не лише смачно, а й красиво. Задатки до кулінарії у них, безумовно, є. А коли ще додати трохи зусиль, то виходять шедеври, які не лише смакують, а й тішать око”.

Такі заняття проходять за ініціативи громадської організації “Бебіко” та благодійного фонду “Майбутнє сиріт”. Допомагають в реалізації проекту випускники інтернатів, студенти, меценати, небайдужі люди.