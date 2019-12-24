Справжню новорічну феєрію організували для дітей з інвалідністю у Тернополі. 12 хлопчиків і дівчаток стали казковими героями і поринули у світ див.

Ця подія покликана об’єднати дітей з інвалідністю, їхніх батьків і жителів міста, – розповідають координатори дійства. «Казкову пригоду» влаштували в одній з місцевих дитячих розважальних кімнат.

«Вдячний ініціатору та організатору Олені Коваль за можливість долучитися до цього свята. 12 діток стали казковими героями та потрапили у світ див. Чарівники та добрі феї подарували свою любов малечі і окрім цього, ще й зробили незабутні подарунки! Вдячний усім, хто відгукнувся, підтримував та повірив і цю Казку! Ви неймовірні! Нехай Новий рік принесе у Ваші домівки лише добро! Головне робити добрі справи!», – зазначає учасник дійства, тернополянин Олександр Хома.

За словами координаторки «Казкової пригоди» Олени Коваль, яка виховує дитину з інвалідністю, такі заходи допомагають соціалізувати малечу, а також додають віри і сили їхнім батькам.

Софія Романська