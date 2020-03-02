Тернопільська міська рада оголосила конкурс на заміщення посади директора Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – правовий ліцей №2».

Місце знаходження закладу: м.Тернопіль, вулиця Новий Світ, 11.

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, повідомляють Тернополяни.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати документи в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (м.Тернопіль бульвар Шевченка,1 каб. 23).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку школи, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Довідки за телефоном: 52-57-02; 52-56-94.