“Для нього обов’язок був понад усе”: війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

Ще одна важка новина долинула сьогодні на Тернопільщину.

В боях за Україну загинув наш земляк з Кременецької громади, солдат Сергій Андрійович Кравчук.

Він захищав нашу Батьківщину на посаді навідника другого механізованого батальйону військової частини А4053. Загинув 8 жовтня біля населеного пункту Опитне Донецької області, звільняючи нашу землю від московських окупантів.

Про це повідомляють на сторінці спільноти Кременець Інформ.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе, зазначають у дописі.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя пережити цю втрату. Вічна слава Герою…