“Для нього обов’язок був понад усе”: ще один захисник з Тернопільщини віддав життя за Україну

На Тернопільщині знову непоправна втрата. В бою за Україну загинув наш земляк з Кременеччини, солдат Ганжусь Сергій Петрович.

Як повідомляє місцеве видання Кременець.City, чоловік був водієм взводу забезпечення реактивного артилерійського дивізіону військової частини А 0280. Загинув 12 серпня біля населеного пункту Орли Синельниківського району Дніпропетровської області, виконуючи обов’язки військової служби.

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— Шановна Кременецька громадо! В боях за Україну загинув наш земляк, солдат Ганжусь Сергій Петрович, 1983 року народження, житель с. Великі Бережці. Він захищав нашу Батьківщину на посаді водія взводу забезпечення реактивного артилерійського дивізіону військової частини А0280. Загинув 12 серпня 2022 року біля населеного пункту Орли Синельниківського району Дніпропетровської області, виконуючи обов’язки військової служби. Стільки всього повинно було бути попереду, стільком мріям та планам не дано нині здійснитися.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе. Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя Сергія пережити цю втрату… Вічна слава Герою…, — повідомив Кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

Деталі про зустріч та поховання бійця — згодом.

Вічна пам’ять Герою!

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