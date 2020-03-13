Вечірні зустрічі під назвою «Альтернативна п’ятниця» організовують в Архикатедральному соборі Тернополя для молодих людей. Юнаки та дівчата упродовж Великого посту слухатимуть духовні катехизи про святі Таїнства.

Зустрічі проходитимуть у вечірню пору п’ятниці лише для молодих людей, – розповідає священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш. Такий проект у Тернополі організовують вдруге.

«У березні в Архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя відновилися зустрічі в рамках катехитичного проєкту для молоді «Альтернативна п‘ятниця». Щоп‘ятниці упродовж Великого посту молоді люди матимуть нагоду слухати духовні катехизи. Першу науку про Таїнство Хрещення слухало близько ста молодих людей, чекаємо усіх бажаючих на наступних зустрічах».

Попередній проект «Альтернативна п’ятниця» реалізовували в Архикатедральному соборі під час Різдвяного посту. Тоді вечірні зустрічі відвідувалося більше сотні молодих хлопців і дівчат.

Додамо, церкви Тернопільщини наразі не застосовуватимуть рекомендацій епідеміологів щодо тривалості і кількості богослужінь. Втім, духовенство пообіцяло вести з вірянами роз’яснювальну роботу щодо небезпеки коронавірусу.

Софія Романська