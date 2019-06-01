З нагоди Міжнародного дня захисту дітей для тернопільської малечі на Театральному майдані організували ряд розваг.

Різноманітні майстер-класи, виставки, конкурси, аква-грим, квести, спортивні ігри тривали упродовж дня. Долучитися до розваг могли всі охочі.

Просто неба на Театральному майдані представили роботи вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. В експозиції – понад сотня картин, створених дітьми.

Ряд майстер-класів для малечі провели волонтери благодійного фонду «Карітас». Зокрема вони вчили дітей оздоблювати випічку.

«Хлопці і дівчата, які до нас прийшли, з цікавістю і дуже наполегливо освоювали різні техніки. Ми намагалися показати їм, як зробити щось оригінальне, витрачаючи мінімум часу і зусиль. Сподіваюся, малечі було цікаво», – каже волонтерка Олена.

Більшість дітей прийшли на свято разом зі своїми батьками. «Ми прогулювалися тут поряд, вирішили приєднатися. Дитині було надзвичайно цікаво. Багато музики, розваг, і майстер-класи – справді гарне свято організували для дітей», – розповідає тернополянка Ольга Бабчук.

Додамо, традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася ще у листопаді 1949 року завдяки спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі. ООН підтримала ініціативу паризького конгресу, оголосивши захист прав, життя і здоров’я дітей пріоритетним напрямком діяльності.

Софія Романська