Зміни до обласного бюджету на 2020 рік прийняли депутати під час третього пленарного засідання першої сесії обласної ради. Стосуються вони в основному виділення коштів на захищенні статті.

Оскільки до завершення бюджетного року залишилися лічені дні, начальник департаменту фінансів ТОДА Степан Скибиляк зауважив, що необхідно максимально використати отримані з держбюджету субвенційні кошти і вирішити нагальні фінансові питання.

– Згідно Постанови Кабмін надав області 42,4 мільйона субвенції на придбання рентгенівських апаратів та апаратів УЗД для шести опорних закладів охорони здоров’я, на які ми отримали 48 мільйонів гривень і де зараз проходить реконструкція і ремонт, – розповів Степан Скибиляк. – Це кошти з фонду по боротьбі з коронавірусом. 42,4 мільйона до кінця року ми постараємось використати і закупити обладнання. Наголошую, що ці гроші неперехідні, вони не можуть бути в залишку на наступний рік. Також 4,7 мільйона перерозподіляємо із залишку освітньої субвенції, яка була в резерві обласного бюджету. Вони підуть на виплату зарплати педпрацівникам з метою недопущення заборгованості на перше січня 2021 року. Йдеться про Монастириський, Лановецький, Шумський, Чортківський райони. Перерозподіляємо кошти, які були виділені на боротьбу з коронавірусом для Буданівського обласного закладу з надання психіатричної допомоги 898 тисяч гривень та Озернянської лікарні – 92 тисячі гривень. Ці кошти були зекономлені в інших установах і на даний час, щоб їх використати і зробити доплату медикам по «COVID-19» пропонується такий перерозподіл. Залишок субвенції у розмірі 122,4 тисячі економії по Центру екстреної медичної допомоги пропонується спрямувати обласному центру соціально-небезпечних захворювань. 66 тисяч залишку медичної субвенції – зекономлені кошти по обласній дитячій лікарні – перенаправити на Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих для придбання медичного обладнання.

Згідно Розпорядження Кабміну області надано 14,2 мільйона гривень освітньої субвенції для придбання шкільних автобусів. Ці кошти, як пояснив Степан Скибиляк, є перехідними, і на наступний рік громади, які погодяться на умови співфінансування зможуть їх отримати. Якщо чисельність громади складає понад 40 тисяч осіб, вона має виділити з місцевого бюджету 30% від вартості транспорту, а 70% отримає за рахунок субвенції. Якщо у громаді проживає менше 40 тисяч осіб, то вона отримує 90% субвенції і 10% має виділити з місцевого бюджету.

Також Тернопільській міській територіальній громаді з обласного бюджету спрямували мільйон гривень для виплати зарплати з нарахуваннями працівникам мистецького компоненту Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Ще 416 тисяч гривень ТМТГ отримає для придбання житла дитині-сироті. З Настасівського бюджету обласний бюджет отримав трансферт у розмірі 300 тисяч на умовах співфінансування по будівництву амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. А трансферт з Байковецької громади, який був наданий обласному бюджету на умовах співфінасування по ремонту дороги, зменшився на 150 тисяч гривень, оскільки кошти не використовувалися.