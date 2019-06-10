Станом на 1 червня 2019 року від 304 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської ОТГ наявна інформація про 993 вільних робочих місця та вакантних посад.

Про це повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості.

Серед наявних вакансій на посади службовців – 373 вакансії, на посади за робітничими професіями – 548 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 72 вакансії.

Для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями наявні 54 вакансії.

Всього з початку 2019 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1224 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію.