Станом на 1 березня 2020 року від 244 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської ОТГ, наявна інформація про 606 вільних робочих місць та вакантних посад.

У тому числі на посади службовців – 231 вакансія, на посади за робітничими професіями – 333 вакансії, на посади, які не потребують кваліфікації – 42 вакансії. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 32 вакансії.

Всього за січень – лютий 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 614 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 2196 вільних робочих місця та вакантних посад.

Для покращення ситуації на ринку праці та розширення спектру послуг, що надається службою зайнятості роботодавцям, з початку 2020 року проведено 16 тематичних семінарів з роботодавцями по вирішенню актуальних питань. На замовлення роботодавців проведено: 3 міні-ярмарків та ярмарків вакансій, в яких взяли участь 77 осіб з числа безробітних; 4 презентації роботодавця, в яких взяли участь 20 осіб.