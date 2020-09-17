Станом на 1 вересня від 151 суб’єкта підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 400 вільних робочих місць та вакантних посад.

Про це повідомляють у Тернопільському центрі зайнятості.

За інформацією служби, на посади службовців відкрито 156 вакансій, на посади за робітничими професіями – 207 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 37 вакансій. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 35 вакансій.

Всього за січень – серпень 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 974 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 5161 вільних робочих місця та вакантних посад. Відповідно до ст. 47-1ЗУ «Про зайнятість населення» роботодавцям виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Станом на 01 вересня 2020 року 434 роботодавці Тернопільської МТГ та Тернопільського району подали заяви до центру зайнятості на компенсацію допомоги по частковому безробіттю для 1778 найманих працівників. А також 3287 фізичних осіб- підприємців звернулись до центру зайнятості із поданням заяв для отримання допомоги по частковому безробіттю. Виплачено у травні – серпні 2020 р. допомоги по частковому безробіттю на суму 32391,1 тис. грн.