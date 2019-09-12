Упродовж січня-серпня 2019 року 5549 роботодавців запропонували жителям області 29382 вакансії.

Серед поданих вакансій у службу зайнятості 7,3% вакансій були із заробітною платою вищою від середньої по області, повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Крім того, у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 8531 пропозицію роботи, отриману з інших джерел, а саме із ЗМІ, Інтернет-ресурсів, оголошень тощо.

1 вересня 2019-го актуальними були 2527 вакансій, у т.ч. для професіоналів – 543, кваліфікованих робітників з інструментом – 496, працівників сфери торгівлі та послуг – 420.

У розрізі професій роботодавці найбільше потребували працівників робітничих професій – це продавці, кухарі, водії, монтери колії, офіціанти, водії тролейбуса, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, в’язальники схемних джгутів, кабелів та шнурів, швачки, охоронники, електрозварники, пекарі. Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – вчителів закладів освіти, бухгалтерів, спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування), вихователів, медичних сестер, менеджерів. Також, роботодавці шукали підсобних робітників, вантажників, прибиральників.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 3 безробітних. Найбільше – у Збаразькому і Шумському – по 14, найменше у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – по 1 безробітному). Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5619 грн. Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для інженерів-будівельників та монтажників з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (по 18 тис. грн.). Також, високий рівень заробітної плати – по 15 тис. грн. пропонується для водіїв тролейбуса і майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів.