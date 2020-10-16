Для кого на Тернопільщині є робота: Топ-10 вакансій і зарплат

За дев’ять місяців 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини 4,4 тис. роботодавців шукали працівників на 18,9 тис. вакансій. Серед них 7,9% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 15,8 тис. грн пропонували водію тролейбуса; 15 тис. грн – агроному, провізору-косметологу, столяру-верстатнику на будівництві; по 14 тис. грн – керуючому відділенням, заступнику директора; до 13 тис. грн готові платити трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, кранівнику; по 11 тис. грн на місяць пропонували поліцейському, завідувачу відділенням, монтеру колії, електромонтажнику силових мереж та електроустаткування.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сільському господарстві, торгівлі та в переробній промисловості.

Найбільший попит на сьогодні мають: оператори котельні, продавці, швачки, поліцейські (інспектори) патрульної служби, водії автотранспортних засобів, водії тролейбуса, машиністи (кочегари) котельної, менеджери (управителі) зі збуту, адміністратори, кухарі. Також постійною залишається потреба у лікарях різних спеціальностей (стоматолог, терапевт, ветеринарної медицини тощо) та медсестрах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 жовтня 2020 року становив 6,5 тис. грн.