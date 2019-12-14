Шість безробітних претендує на одну вакансію на Тернопільщині, повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Наразі залишаються відкритими близько півтори тисячі вакансій у місцевих роботодавців.

Найбільше роботодавці області потребують продавців, водіїв, кухарів, швачок, електрогазозварників, артистів, лікарів, інженерів, охоронників, медсестер, бухгалтерів, – розповідає Василь Олещук. Великий попит у регіоні на підсобників, вантажників, двірників, сторожів, прибиральників, контролерів енергонагляду. У цих фахівцях буде потреба і в 2020-му році.

«Цього року на одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 6 безробітних. Найважче було знайти роботу у Гусятинському районі, там на одну вакансію було 59 претендентів. На 1 грудня 2019 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 7887 безробітних. Серед них: 52,9% – жінки, 32,2 % – молодь віком до 35 років».

Більше половини безробітних на Тернопільщині – молодь з вищою освітою. Жителі краю до 35 років відмовляються працювати за невисокі зарплати, які пропонують місцеві роботодавці.

Софія Романська