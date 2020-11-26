Для хворих на COVID-19 виділили місця у ще двох лікарнях

На Тернопільщині вирішили залучити для допомоги хворим на COVID-19 ще два лікувальні заклади — обласну дитячу клінічну лікарню та обласну комунальну психоневрологічну лікарню.

Нові ліжкомісця розгорнули через зростання кількості хворих на коронавірус, а також прогнози епідеміологів з приводу подальшого ускладнення епідситуації.

«Зважаючи на прогнози МОЗ щодо росту захворюваності на коронавірус, ми запропонували законтрактувати ще два обласних лікувальних заклади – один для надання допомоги дітям, інший – для дорослих. У них потрібно сформувати медичні бригади, передбачити фінансування, виділити ліжка та підвести кисень. Зараз лікарні проводить підготовчі роботи, щоб, в разі необхідності, тут можна було розгорнути ліжка для надання допомоги хворим на COVID-19», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині сягнула майже 27 тисяч. Епідеміологи відзначають ускладнення ситуації в усіх районах області. Окремі відділення переповнені хворими на коронавірус, є проблеми з госпіталізацією.