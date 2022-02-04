Для хворих на COVID-19 на Тернопільщині розгорнули понад дві тисячі ліжкомісць

Понад дві тисячі місць розгорнули у лікарнях Тернопільщини для хворих на COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Майже половину ліжок заповнені хворими.

На Тернопільщині фіксують пік зимової хвилі COVID-19. Щодоби в обласному лабораторному центрі виявляють більше тисячі інфікованих коронавірусом. “Епідситуація на Тернопільщині погіршується. Кількість хворих на COVID-19 в області щодня збільшується. За попередню добу виявлено 1639 випадків коронавірусної хвороби, 8 летальних випадків. В області розгорнуто 2054 ліжко-місць. Усі вони забезпечені киснем. Більшість осіб, у яких виявили COVID-19, знаходиться на амбулаторному лікуванні. Однак у тих пацієнтів, які вакциновані, захворювання протікає легше і за більш короткий термін — приблизно 5-7 днів”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, станом на сьогодні в Тернопільській області провели понад 730 тис. щеплень від COVID-19. Втім, колективний імунітет недостатній, щоб протистояти поширенню хвороби.