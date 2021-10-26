В Чортківській центральній міській лікарні не вистачає рідкого кисню для хворих на Ковід-19. Брак стався через перебої з постачанням кисню зі Львова.

Саме тамтешній хімзавод – єдиний постачальник медичного кисню в Україні. Але навіть попри те, що виробництво за час пандемії завод збільшив у сім разів, для потреб медзакладів кисню зараз забракло. Про це повідомляють Т1 Новини з посиланням на міську раду Чорткова.

Там зазначають: “У неділю, 24 жовтня, до Чортківської «інфекції» доставили 3 тонни рідкого кисню, а станом на ранок 25го жовтня залишилось вже 1700 літрів. Чи буде вчасною наступна поставка кисню – гарантувати Львівський хімічний завод не може”.

Зазначимо станом на понеділок, 25 жовтня, у Чортківській міській лікарні перебуває 94 хворих на коронавірус. 69 із них потребують кисневої підтримки: 4 на ШВЛ, 6 – на концентраторах та ще 59 підключені до кисню на канюлях.