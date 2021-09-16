“Шериф” – “Шахтар” – 2:0

Все перемішалося в світі цьому, уже й не знаєш, кому симпатизувати, за кого вболівати. Здавалося б, кожне набране очко працює на рейтинг України в УЄФА і, відповідно, на її представництво у євротурнірах. З цієї точки зору втрачати оті самі очки в молдовському закутку на футбольній карті Європи було вже зовсім зайвим. Але водночас радієш з українського тренера Юрія Вернидуба, який за короткий час трансформував “Шериф” до невпізнання. Із регулярного поставщика очок для більш рейтингових клубів команда з Молдови перетворилася на вельми зубастого і кусючого противника і заслуга в цьому українського тренера очевидна. Не зовсім даремно, мабуть, у соцмережах гуляють дописи – мовляв, час вже підшукувати в Тирасполі місце для пам’ятника Вернидубу.

Вчора “Шахтар” у матчі Ліги чемпіонів у Тирасполі став жертвою деякої власної самовпевненості – тривалий час “гірники” діяли в своїй академічній манері, зациклені на володінні м’ячем і впевнені, що перемога від них нікуди не подінеться. Коли ж суперник на 16 хв. скористався помилкою гостей у центрі поля й організував “убивчий” контрвипад, з’ясувалося, що вся ота тривала перепасовка мало чого вартує. Тривалий якийсь час підопічні Де Дзербі билися наче риба об лід, намагаючись зрівняти рахунок, а закінчилося це все… другим голом у їхні ворота на 62 хв. після флангової навісної передачі й відвертого потурання форвардові “Шерифа” з боку Матвієнка і Марлона. Після цього гравців “Шахтаря” на якийсь час охопив ступор, і господарі мали можливості довести рахунок до просто непристойного…

Ось так, їдучи до сонячної й виноградної Молдови у статусі фаворитів, “гірники” повертаються ні з чим. Тепер, мабуть, доведеться, згадувати подвиги минулого сезону і здобувати очки у матчах з “Інтером” і “Реалом”. Які вже точно не слабші за “Шериф”…