Три апарати штучної вентиляції легень передали до реанімаційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

Це обладнання шведського виробництва експертного класу. Його можна використовувати і для дорослих, і для дітей.

Загалом у тернопільських лікарнях вже є 35 апаратів ШВЛ, а в дитячій лікарні — 8 таких засобів. Апарати штучної вентиляції легень придбали за кошти з міського бюджету, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Відтак наразі лікарні Тернополя забезпечені всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

«Загалом Тернопільська міська дитяча лікарня забезпечена необхідними засобами індивідуального захисту на два місяці наперед. Що стосується лікарні швидкої допомоги, то вона забезпечена на місяць. Необхідних ресурсів має вистачити для надання якісної медичної допомоги хворим на COVID-19, а також для захисту медичних працівників. Проводимо остаточні переговори щодо облаштування кисневих станцій у тернопільських лікарнях, завтра будуть підписані відповідні договори».

Як запевнили у міській раді, тернопільські лікарі, які надавали допомогу хворим на коронавірус, отримали десятитисячні премії.

Софія Романська