Майстер-клас з гончарства зібрав діток з вадами зору у Тернополі. Організувала дійство для малечі тернопільська письменниця Ірина Мацко. Малечу навчали гончарству професійні майстри.

Майстер-клас з гончарства – це частина проекту «Історії тих, хто бачить серцем», – каже організаторка Ірина Мацко. А загалом заплановано провести для дітей з вадами зору ряд занять з народних ремесел.

«Проект «Історії тих, хто бачить серцем» продовжується. Сьогодні відбулось друге заняття з нашими маленькими героями. Вони, можливо, бачать краще за нас, але серцем. Разом із майстром Русланом Друком дітки ближче познайомились з глиною і навчились виготовляти зайчика та кружку! Вироби залишаться на згадку для наших дітлахів. Також ми будували сюжет спільної казки, яка згодом буде озвучена та надрукована шрифтом Брайля! Сподіваємося, що цей твір стане мотивацією для багатьох», – каже письменниця.

До слова, учасники благодійного проекту планують створити п’ять книжок шрифтом Брайля, серед яких будуть і навчальні підручники.

Софія Романська